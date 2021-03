“Attenti al lupo” in città. Un automobilista lo spinge alla fuga (VIDEONOTIZIA)

Niente panico in via Panica a Marostica, da dove si sale verso le colline sopra la città degli Scacchi, e dove soprattutto nei giorni scorsi è stato avvistato – e ripreso da un automobilista del posto – un grosso lupo durante una breve sortita in pianura. Anche se il timore di un “faccia a muso” con il predatore dei boschi può essere comprensibile, lo sconfinamento in area urbana non ha provocato alcun allarme.

Si tratta di un esemplare adulto, di dimensioni importanti, sceso fino al centro abitato di Marostica forse in cerca di cibo o forse per semplice curiosità e istinto da esploratore. E comunque, cosa bizzarra, in pieno giorno, sembrerebbe di buon mattino a distanza di non più di 200 metri dal centro storico.

Ad accorgersene un automobilista della zona, che dopo essersi imbattuto nel lupo grigio in strada lo ha inseguito a distanza, spaventandolo fino a spingerlo a prendere la via della collina e sparire in un sentiero verso Roveredo Alto. L’esemplare selvatico si trovava a pochi metri dalla porta Breganzina, ad ovest del centro storico: ha percorso “al galoppo” e con la lingua penzolante un lungo tratto di via Panica per poi imboccare una laterale a destra e salire verso il vicolo chiuso, per poi darsi alla macchia.

Due donne intente a fare una passeggiata, se lo sono viste sfilare alle spalle. O meglio, dell’incontro ravvicinato, come si può osservare nel video, non si sono nemmeno rese conto! Probabilmente la sortita notturna del selvatico quattro zampe – escluso da occhi esperti che si potesse trattare di un cane dall’aspetto e stazza simili al lupo – si era protratta più del previsto e, dopo l’alba, aveva smarrito la strada del rientro. Il video risale al mese di marzo corrente, ad alcuni giorni fa. Non sono stati segnalati danni in relazione alla presenza del predatore in città.