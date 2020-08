Cade da una pianta in aperta campagna. Trasportato in elisoccorso: è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente nei campi stamattina alle 8.25 in territorio di Malo, in località Coppine, dove un uomo di età tra i 60 e 65 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essere caduto da un albero su cui stava lavorando. A raggiungere l’area segnalata è stato un elicottero del 118, atterrato su un terreno agricolo e ripartito con il ferito a bordo, in direzione capoluogo berico. L’uomo ha subito un trauma cranico da valutare e probabili fratture agli arti.

Le sue condizioni sono state dichiarate considerate gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono in corso verifiche sull’entità effettiva delle lesioni riportate dopo il ricovero urgente.

L’uomo, che risiederebbe a Marano Vicentino, non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita dopo le prime indicazioni esternate dal nosocomio del capoluogo berico. Come da protocollo sanitario, però, è stato affidato al personale di terapia intensiva per la prima fase di monitoraggio conseguente ai traumi subiti nell’impatto con il terreno. Salvo complicazioni, sarà poi spostato in altri reparti (probabilmente quello ortopedico), per curare le lesioni riportate.

Il maranese stava probabilmente lavorando alla potatura di un albero, sembra su un terreno di sua proprietà. Si tratterebbe di un agricoltore operativo nella zona, oppure di cacciatore che preparava una postazione in vista dell’apertura della stagione venatoria. Sarebbe caduto da un’altezza di circa 4/5 metri in un tratto di campagna prossimo a via Coppine, attutendo l’impatto a terra nell’erba di un campo dove era all’opera già di buon mattino.

Per accelerare i soccorsi, la centrale operativa del Suem ha disposto l’invio dell’elicottero in dotazione, rientrato a Vicenza in una manciata di minuti con l’infortunato a bordo, poi affidato in prima istanza al pronto soccorso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal per verificare se si sia trattato effettivamente di un episodio legato alla professione del malcapitato 60enne.