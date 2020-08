Pensionata cade dal balcone, esce l’eliambulanza per i soccorsi. E’ in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un volo nel vuoto dal secondo piano di un edificio, lo schianto a terra e la corsa in elisoccorso da Cornedo Vicentino verso l’ospedale San Bortolo per tentare di salvarle la vita. Lotta per sopravvivere a un drammatico incidente domestico avvenuto stamattina un’anziana donna di 85 anni, in seguito alla caduta accidentale dal balcone del suo appartamento.

La donna si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione del polo berico, e versa chiaramente in pericolo di vita. L’impatto al terreno è avvenuto, sembra, da un’altezza di 5/6 metri ma si tratta di prime indicazioni che dovranno trovare conferma dai rilievi delle forze dell’ordine.

L’allarme e la conseguente richiesta di soccorso urgente sono partiti da Cornedo stamattina alle 8.40. Non è chiaro se l’anziana si trovasse sola al momento della caduta, dopo essersi sporta troppo dal terrazzino esterno, sembrerebbe mentre era intenta a innaffiare dei fiori secondo le prime indiscrezioni riportate alla centrale operativa del Suem. Non si tratterebbe, quindi, di un gesto volontario.

Le certezze, a distanza di sole 2 ore dal drammatico incidente casalingo, risiedono nei gravi traumi riportati e nella corsa via cielo verso l’ospedale più attrezzato disponibile. Un velivolo dell’eliambulanza di Verona Emergenza – l’elicottero in dotazione al San Bortolo di Vicenza era infatti impegnato in un altro intervento di soccorso a Malo – è atterrato nei pressi degli impianti sportivi della cittadina dell’Ovest Vicentino, dove la pensionata gravemente ferita è stata trasportata dopo le prime cure sul posto.

La prognosi è ovviamente riservata, decisive saranno le prossime ore per conoscere gli eventuali danni neurologici patiti e se la donna se avrà modo di sopravvivere a questa drammatica disavventura. A Cornedo si prega affinchè le sue condizioni di salute migliorino.

Notizia in aggiornamento