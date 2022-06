Augusto Golo non ce l’ha fatta, era caduto mentre raccoglieva ciliegie

E’ morto a tre giorni dall’incidente all’ospedale San Bortolo di Vicenza Augusto Golo, 76enne di Malo, che martedì nel tardo pomeriggio era caduto da una scala appoggiata ad un albero mentre raccoglieva ciliegie fuori da casa.

Un’agonia durata fino alle 18 di ieri, quando il cuore ha smesso di battere. I medici ce l’avevano messa tutta per strapparlo alla morte ma, come spiegato dal Giornale di Vicenza che ha intervistato i famigliari, nemmeno un intervento chirurgico alla testa è bastato. Una botta troppo forte, con traumi che non hanno lasciato scampo al pensionato e nonno, che lascia nella disperazione la moglie Gigliola e i figli Nadia e Claudio.

L’incidente

Non è ancora chiaro se Augusto Golo sia caduto per un movimento sbagliato o a causa di un malore, si sa però che la scala è finita a terra mentre lui era in piedi sopra ai travetti e ha fatto un volo di circa 3 metri.

Lo aveva visto a terra un vicino di casa, che ha subito chiamato i soccorsi.

Golo era un uomo molto conosciuto e apprezzato per il suo essere solare sempre, in ogni occasione.

Uno di quelli che portava allegria ovunque andasse, che amava la sua famiglia e aveva tanti amici.