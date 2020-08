Auto sbanda all’improvviso ed esce di strada. Grave un 24enne, forse colto da malore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Codice rosso ieri in seguito all’uscita di strada di un’auto con a bordo un ragazzo di 24 anni a Case di Malo. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 114 in direzione San Vito di Leguzzano quando qualcosa gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, forse a casa di un leggero malessere. Erano le 16.30 di ieri, in un tratto rettilineo.

Sul posto, in via Papa Giovanni XXIII poco distante dall’abitato della frazione maladense di Case, si sono fermati alcuni automobilisti in transito nella zona che hanno composto il numero d’emergenza del 118.

Nel giro di una manciata di minuti è apparsa una pattuglia di polizia locale di Malo e subito dopo un’ambulanza del Suem giunta da Santorso, che si è subito preoccupata di verificare le condizioni generale del ragazzo, un cittadino del Pakistan che risiede in Veneto. Era cosciente ma il mix di ferite traumatiche riportate nell’uscita di strada autonoma e uno stato psicofisico non ideale, possibile conseguenza di un malore alla guida – anche se gli agenti non escludono altre ipotesi -, ne hanno consigliato il trasferimento in ambulanza a Vicenza, all’ospedale San Bortolo.

Il giovane asiatico nato nel 1996 viaggiava solo nella macchina, danneggiata. Riguardo alle condizioni di salute successive al ricovero la prognosi non è stata ancora sciolta dai medici del polo sanitario del capoluogo berico ma, seppur il soccorso versi in uno stato precario, non rischierebbe la vita salvo complicazioni successive.