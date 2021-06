Betoniera in marcia esce di strada e si ribalta nel fossato. Due autogru per il recupero

Parecchi automobilisti in transito dopo pranzo per l’Altovicentino si sono chiesti cosa fosse accaduto oggi lungo la strada provinciale del Pasubio nel territorio di Malo, vedendo un mezzo pesante “ruote all’aria” nel fossato adiacente alla carreggiata di marcia.

Si trattava di una grossa betoniera, finita fuori strada alle 13.20 circa dopo che l’autista ha perso il controllo dell’imponente veicolo per il trasporto di materiale edile, all’altezza di via Schio in direzione proprio del comune altovicentino.

A bordo in cabina di guida il solo conducente, rimasto anch’esso ferito nel “ribaltone”. L’uomo in ogni caso è rimasto sempre cosciente ed è riuscito a uscire in autonomia, in attesa dei soccorsi. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio, che avrebbero visto la betoniera sbandare improvvisamente fino a perdere contatto con il fondo stradale, rovesciandosi in direzione nord.

L’autista di nazionalità italiana – non si conoscono altri dati sensibili al momento – è stato raggiunto sul posto da un’èquipe del Suem inviata in ambulanza dall’ospedale di Santorso. Non corre pericolo di vita e, anzi, è stato ricoverato solo per precauzione e per verificare l’entità delle contusioni subite. Sarà sentito dal personale di polizia intercomunale di Mao e Monte di Malo per capire l’origine dell’incidente stradale, che appare avvenuto in totale autonomia.

In questi caso il colpo di sonno, la disattenzione oppure un lieve malore costituiscono le prime ipotesi compatibili con la dinamica del sinistro da valutare. Per quasi 45 minuti il traffico sulla direttrice Malo-Schio ha subito dei rallentamenti, anche per consentire il recupero in sicurezza della betoniera, rimessa in strada non certo agevolmente grazie all’arrivo di due autogru messe a disposizione.