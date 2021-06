Ragazza vola dallo scooter sull’asfalto dopo lo scontro: ricoverata con trauma cranico

Il casco le ha probabilmente salvato la vita, anche se le sue condizioni di salute sono in corso di valutazione all’ospedale di Arzignano. Proprio nella città più popolosa dell’Ovest Vicentino una giovane donna è stata vittima di un incidente stradale alle 15.15 di oggi, dopo lo scontro con un’automobile e il volo per più metri ricadendo sull’asfalto di via Duca d’Aosta all’altezza di un incrocio.

Ad andare in violenta collisione all’altezza dell’intersezione con via Alfonso Lamarmora sono stati due veicoli in strada nel pomeriggio odierno. Uno scooter Piaggio modello Vespa di colore bianco e un’Audi A1 di colore rosso, entrambi danneggiati in conseguenza del forte urto.

La dinamica del grave incidente è sotto inchiesta degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto dal vicino comando arzignanese. Dalle immagini successive allo scontro accidentale si evince come la giovane donna vicentina che vive nella vallata – identità, età e provenienza non sono ancora note – sia stata sbalzata dalla sella andando a sbattere sul parabrezza dell’Audi, per poi rimbalzare sul pavimento stradale.

Alcuni passanti hanno immediatamente dato l’allarme e prestato i primi soccorsi alla ferita mentre l’automobilista, sotto shock, non avrebbe riportato conseguenze fisiche in seguito all’impatto. Per la ferita è stato disposto il ricovero immediato al pronto soccorso del polo ospedaliero di Arzignano, con riscontri di trauma cranico e ad una spalla in particolare. In seguito al codice rosso si mantiene il riserbo sulle condizioni di salute della ragazza, in attesa dell’esito degli esami diagnostici, ma si confida in un recupero se la situazione non dovesse peggiorare.

Intorno al punto della collisione tra auto e scooter si è creato subito un affollarsi di gente, con i carabinieri della stazione locale dell’Arma e gli agenti di polizia locale a collaborare per riportare ordine e convogliare il traffico durante i rilievi.

La notizia è in aggiornamento