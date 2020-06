Guida il quad ubriaco ed esce di strada. Ricoverato in codice rosso, sta meglio

In un primo momento si era temuto per le sorti di un 59enne maladense, uscito di strada sabato in tarda serata mentre a bordo del suo quad stava percorrendo la strada provinciale del Pasubio nel tratto di San Tomio di Malo. Tanto che il 118 ha inviato i soccorsi in codice rosso. L’uomo ferito, raccolto e trasportato in ambulanza al San Bortolo di Vicenza dal personale medico del Suem, non risulta essere stato in pericolo di vita.

Il protagonista malcapitato dell’episodio è risultato positivo al test alcolemico come confermato dai carabinieri della compagnia di Schio: in altre parole guidava ubriaco dopo aver “visitati”, sembra alcuni bar della cittadina dell’Altovicentino.

Motivo per cui a G.L. – queste le iniziali fornite dalla forze dell’ordine nell’occasione – è stata ritirata la patente di guida e il quad di sua proprietà è stato sequestrato come da codice della strada. L’incidente stradale in cui risulta coinvolto il solo mezzo su cui viaggiava il vicentino malconcio si è verificato sabato alle 23.15, all’altezza della rotatoria tra via Vicenza e via Santa Maria Celeste, di fronte al negozio di dolciumi “Pasticceria Carollo” che ha sede nella frazione maladense.

Lecito immaginare che qualche bicchierino di troppo abbia influito sui riflessi e sulla capacità di guidare con la dovuta prudenza richiesta dopo un sabato sera trascorso fuori di casa ma soprattutto fuori dalle regole, rischiando di farsi davvero male.

L’uomo alla guida, della classe 1961, avrebbe perso il controllo del veicolo a quattro ruote dopo aver impegnato la rotatoria, dirigendosi da Isola verso direzione Schio e finendo quindi autonomamente fuori strada lungo la sp46. E’ stato sbalzato dalla sella del mezzo scoperto andando a impattare oltre la carreggiata di marcia in prossimità di un muretto. Procurandosi lesioni e contusioni varie che dopo gli accertamenti non sarebbero giudicate di grave entità dai medici del capoluogo berico, secondo le informazioni raccolte e diffuse successivamente dalla pattuglia dell’Arma intervenuta sul posto.