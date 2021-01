Incendio in cucina, 30enne intossicato dal fumo. Soccorso e ricoverato, è in gravi condizioni

Si trova ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza un giovane maladense di 30 anni, soccorso stanotte in un appartamento invaso dal fumo a seguito di un incendio divampato in cucina. I vigili del fuoco sono intervenuti appena in tempo per strapparlo da morte certa, in seguito all’intossicazione dopo aver inalato le esalazioni mentre si trovava in camera da letto, dove è stato trovato esanime.

L’intervento dei pompieri è avvenuto nel corso della notte, tra mezzanotte e mezza e l’una, in uno stabile di via 8 marzo, dopo l’allarme lanciato probabilmente da un vicino di casa. Il principio di incendio proveniva dal vano cottura, dove la squadra del 115 si è diretta per spegnere le fiamme e aerare i locali di tutto l’alloggio.

I pompieri arrivati dal distaccamento altovicentino di Schio hanno dovuto indossare gli autorespiratori in dotazione per accedere all’interno in sicurezza, dove il fumo si era diffuso copioso e sono riusciti ad entrare nell’appartamento del piccolo condominio, cercando subito di individuare il giovane inquilino, l’unica persona residente secondo le informazioni subito raccolte sul posto. L’uomo è stato subito portato fuori e gli sono state prestate le prime cure sanitarie fino all’arrivo del personale del Suem, mentre altri vigili del fuoco spegnevano il principio d’incendio in cucina.

Il 30enne – l’identità del ferito non è stata resa nota per ora – è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale a Vicenza, in gravi condizioni di salute. Le cause dell’incendio probabilmente divampato dal piano cottura sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.