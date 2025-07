Fiamme a ridosso dell’A4, autostrada chiusa fra Grisignano e Padova Ovest. Densa nube di fumo nero

Ore 0.30 (5 luglio) – L’incendio è scoppiato in un deposito di veicoli sul lato nord dell’autostrada Brescia-Padova. Dalle 21,30 è chiusa l’autostrada A4: i veicoli in transito vengono fatti uscire a Grisignano di Zocco (qui sono presenti tre chilometri di coda per i mezzi che arrivano da Milano) e Padova Ovest. Possibili in zona Rubano interruzioni di energia elettrica. Trattandosi di auto, penumatici e altro materiale, l’incendio ha provocato una ampia nube di fumo: la popolazione è invitata ad evitare l’esposizione all’aperto e a tenere chiuse le finestre. Al momento non risultano feriti. 1 di 9

Ore 22.00 (4 luglio) – Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 21,15 a Villafranca Padovana (frazione di Taggì) per l’incendio in un deposito, con materiale vario all’interno, in via Pontealto. A causa del denso fumo è stato chiuso il tratto dell’autostrada A4, tra Grisignano e Padova Ovest. Coinvolti dalle fiamme anche alcuni cavi di media tensione: un traliccio della linea elettrica è collassato. Al lavoro le squadre di Padova, Abano Terme, i volontari di Borgoricco, l’autobotte chilolitrica di Rovigo, un’autobotte da Treviso, una da Venezia e il furgone Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto anche il funzionario di guardia. La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Ad andare a fuoco sarebbe stato l’edificio attiguo a un capannone di una impresa di produzione di collettori solari oggi dismessa: l’area sarebbe da tempo utilizzata come deposito di materiale inutilizzato.