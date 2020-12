Mamma maladense dà alla luce tre splendide gemelle. E’ un evento rarissimo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una su un milione ce la fa. A cullare tre neonate tutte insieme, Licia, Flora e Agnese i nomi dati da mamma e papà, venute al mondo lo scorso il 1 dicembre e pronte ad essere accolte non solo nella loro prima casa, ma anche in quella dei nonni nell’Altovicentino, da tre grandi e sgargianti fiocchi rosa. A darle alla luce una mamma vicentina di Malo, Olga Bernardi, che si è spostata nel Padovano dove lavora come ricercatrice e docente, anche se per un bel po’ dovrà occuparsi di pannolini e biberon e “far per tre”.

Oltre a Olga, ad attenderle con quel mix indescrivibile di apprensione ed emozioni c’erano ovviamente papà Giuliano e anche una sorella maggiore, Fiamma di 7 anni, probabilmente smaniosa di coccolare le tre gemelline, “buttando via” le bambole.

Tanta gioia anche a Malo, dove vivono i nonni e dove Olga, che oggi ha 42 anni, è cresciuta. Oltre che a Padova dove vive e tra i colleghi dell’Università dove la donna è dipendente del Dipartimento di Matematica. Appena sarà possibile il trio di piccole new entry sarà presente in Altovicentino per far conoscenza con i parenti, dopo aver portato un triplice raggio di gioia e di luce in tutta la comunità. A diffondere la lieta novella della nascita plurima è stata la nonna Lucia, sul gruppo Facebook dedicato alla abitanti “virtuali” della cittadina, ricevendo in cambio una tempesta di reazioni.

Con un “bagaglio” di oltre mille likes finora e una valanga di commenti con messaggi di felicitazioni, oltre 350m oltre alle attenzioni delle varie testate giornalistiche locali vicentine e padovane. “Mi sembrava bello condividere con voi la mia gioia” ha scritto la “multi” nonna, che d’ora in avrà anche lei il suo bel daffare per sostenere la figlia nelle incombenze quotidiane, soprattutto nei primi mesi. E con il Natale in arrivo.

Un parto trigemino spontaneo con fratelli omozigoti che hanno condiviso la stessa placenta è un evento definito come “rarissimo”, che secondo le statistiche capita in media una volta su un milione considerando tutte le nascite, e una ogni 7.500 restando sul tema dei parti gemellari. Agnese, Licia e Flora sono nate martedì 1 dicembre all’ospedale di Padova e tutto è andato per il meglio, così come per le condizioni di salute della madre. Un’altra neomamma della zona, originaria di Thiene, qualche anno fa portò a termine una gravidanza multipla anche qui con tre pargoli da coccolare crescere. In questo caso due maschi e una femmina.