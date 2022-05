Mobilità green, tre nuove colonnine per la ricarica delle auto. Investimento da oltre 16 mila euro

Passo in avanti nei confronti della sostenibilità ambientale. Anche il comune di Malo apre alla “green mobility” con l’installazione di tre nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche ed ibride. I lavori sono terminati proprio in questi giorni e da oggi sono già a disposizione dei cittadini in possesso di veicoli a corrente e doppia alimentazione.

Il progetto che rientra nel processo di utilizzo di energie, a fronte della riduzione di emissioni inquinanti, consentirà spostamenti più rispettosi nei confronti dell’ambiente, grazie ad un investimento di 16.500 euro. Le stazioni di ricarica sono state acquistate dall’azienda Repower, le tre colonnine sono statensuccessivamente installate nel parcheggio di via Marano fronte la sede municipale e nel parcheggio del cimitero di San Tomio, aree identificate con segnaletica a terra di colore verde ed il simbolo della ricarica.

Il servizio è ora a disposizione della cittadinanza attraverso l’app, Recharge Around di Repower (con costo trasparente senza aggiunta di commissioni) che permette non solo di ricaricare il mezzo tramite moneta elettronica ma anche di accedere ai vari servizi controllando lo status dei punti di ricarica attivi disponibili nella rete nazionale. Le colonnine Palina permettono di ricaricare velocemente i veicoli a due o quattro ruote con potenza variabile (3.7 kW o 7.4 kW) e con un’ampia gamma di prese disponibili. L’utente registrato, inserito il cavo di ricarica lato veicolo, dovrà selezionare la presa Palina dalla App e procedere digitando “avvia ricarica”. Dopo la verifica del sistema sarà possibile collegare il cavo e procedere con la ricarica.

Ad usufruire del servizio anche l’auto ibrida a disposizione della Polizia Locale, acquistata nel programma di rinnovo del parco mezzi comunale con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.