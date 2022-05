Cade e si ferisce fuggendo dall’incendio in casa. Il rogo era partito dall’asciugatrice

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati attimi di terrore quelli che ha vissuto stanotte la proprietaria di un appartamento di Breganze, finita in ospedale dopo essere caduta malamente a terra dopo essersi accorta delle fiamme. Riuscita comunque a mettersi in salvo, la donna ha lasciato la sua abitazione mentre i pompieri giunti da Vicenza e Bassano del Grappa sono riusciti a circoscrivere il rogo, scaturito secondo i primi rilievi da un’asciugatrice andata con ogni probabilità in corto circuito a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Le condizioni di salute dell’inquilina della palazzina di via Cinque Martiri non sono ancora state aggiornate dopo il ricovero attraverso il pronto soccorso, dopo l’intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzanotte e mezza, ma non non si dovrebbero correre gravi rischi per la sua incolumità.

I rilievi post incendio indicano come l’elettrodomestico casalingo avrebbe dato origine alle fiamme, propagatesi dal poggiolo dove era posto all’intero appartamento. Vista l’emergenza da affrontare con tempestività in piena notte e al fine di preservare lo stabile sono stati chiamati a Breganze, oltre al personale del 115 di turno nel distaccamento bassanese, anche i colleghi del comando provinciale di Vicenza.

Sul posto sono giunti quindi due autopompe, un’autobotte e l’autoscala con in tutto nove pompieri che si dono adoperati per lo spegnimento rapido delle fiamme, con l’obiettivo riuscito di evitare un incendio generalizzato dell’alloggio condominiale al secondo piano di una palazzina di tre piani, abitata da altre famiglie. Le fiamme hanno danneggiato una stanza soggiorno dell’appartamento oltre a danni da fumo al resto delle pareti interne all’edificio.