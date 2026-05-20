Parte la stagione dei tornei estivi. A San Tomio si gioca – e ci si diverte – d’anticipo

E’ un numero 8 che tende all’infinito quello che si appresta a vivere il 24 ore di S. Tomio, la cui edizione programmata per il week end del 7-8 giugno 2026 promette – come sempre d’altronde – una scorpacciata di pallone e divertimento (e anche per gole e palati) sull’erba dello stadio Gastone Zerbato. La frazione di Malo, dove si respira calcio tutto l’anno grazie alle “rondinelle” biancocelesti che militano in Prima Categoria nel calcio dilettanti veneto, si appresta ad accogliere centinaia di appassionati, ospitando il torneo di calcio (nella versione 5 vs 5) su tre campi di gioco, e anche quello in modalità green volley misto.

Pallavolo confermata dopo la positiva esperienza del 2025, la prima in cui il “24 Ore” si era per così dire sdoppiato, accogliendo e seguendo con interesse chi la palla preferisce colpirla con le mani. Ottava edizione del rendez-vous che anticipa l’estate, con una dedica speciale che non si dimentica mai e che affianca la denominazione ufficiale del torneo: il Memorial Gino Ferracin. Persona sempre cara a San Tomio, presidente del club di calcio tra fine anni ’90 e primi anni 2000, ricordato per il suo grande impegno a favore dei giovani sportivi e la cui spiccata bontà d’animo non va dimenticata.

Sport all’aria aperta e festa che vanno a braccetto da queste parti, tra party in musica con dj set – microfoni e console in mano sabato a Marco Festa e Andrea Martini -, cocktail bar e le proposte dello street food garantite da decine di volontari che ogni anno prestano il proprio tempo e regalano tanti sorrisi. A centinaia di giovani ragazzi e ragazze vicentini (ma in realtà anche oltre i confini berici) e allo stesso modo alle famiglie di Malo e dintorni che si “aggregheranno” chi per osservare, chi per tifare, chi semplicemente per star bene con l’atmosfera giusta. Poi toccherà a dj Reno, alla domenica, con musica dalle 15 fino alla fine delle premiazioni.

Sia per la versione calcio che green volley sono previsti premi per le prime quattro squadre della classifica finale nel tardo pomeriggio di domenica, con l’immancabile “coppa kiosko” dedicata, come da tradizione, a chi se la cava meglio intorno al bancone rispetto ai campi di gioco. Si prevedono tra le 24 e le 28 formazioni in quartetto per il green volley, e poco meno di ana trentina per il calcio. Iscrizioni ancora aperte per le squadre in allestimento, ricordando il limite minimo di età di 16 anni compiuti per partecipare. Attenzione poi ai premi individuali messi in palio dal comitato organizzatore (cannonieri e migliori giocatori nei diversi ruoli), sempre ambiti. Gli impianti sportivi di San Tomio di Malo si trovano in via Mazzola.

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Moduli da compilare e regolamento disponibili sul sito www.torneo24oresantomio.it, per contatti telefonici 340.1299024 (calcio) e 346.3664572 (volley).

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