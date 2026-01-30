Rubava l’energia elettrica con un bypass sul contatore: arrestata una trentenne

Ad accorgersi che qualcuno rubava l’energia elettrica erano stati i tecnici della società di fornitura dell’energia ed in effetto, il contatore risultava manomesso. È accaduto a Malo, dove i carabinieri nei giorni scorsi hanno arrestato una trentenne con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma era stata la stessa società, che attraverso i suoi tecnici si era rivolta alla centrale operativa di Schio. Un equipaggio del radiomobile si è così recato presso l’abitazione della donna, dove era stata segnalata la manomissione di un contatore, a servizio proprio della sua casa.

La pattuglia nel corso del sopralluogo eseguito insieme ai tecnici, ha accertato che effettivamente il contatore era stato bypassato utilizzando un ulteriore cavo, consentendo così di fruire indebitamente del servizio elettrico. Al termine delle formalità di rito, per la donna è quindi scattato l’arresto.

