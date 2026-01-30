Famila nel clou della stagione tra Eurolega e serie A1: dopo il ko a Praga, la grande sfida a Venezia

Di big match in big match, le cestiste in arancione del Famila Basket Schio scrivono il loro destino. Fase cruciale in corso, quella inaugurata a fine gennaio e che avanza verso i primi di febbraio per il club campione d’Italia e le sue atlete di punta, tra il palcoscenico europeo e quello nazionale. Archiviata la spigolosa sconfitta di Praga contro l’Usk, per 78-66, e con la consapevolezza che l’ultimo incontro internazionale (seconda fase di Euroleague) con il Bourges sarà un all in in ambito Europa, la squadra si sta preparando per il derby veneto di domenica in Laguna, ospita dell’Umana Reyer Venezia, l’altra italiana d’Europa.

Sfida valida per il 16° turno del girone di ritorno al Palasport Taliercio di Venezia, con palla in aria alle 20.45. Di fronte le due battistrada del massimo campionato al femminile, e va da sé che, in caso di successo, le vicentine si metteranno di sicuro in tasca il primo posto in regular season a 6 giornate dal termine. Sono 4 infatti i punti di margine del Famila Schio sul team lagunare, per l’ennesima sfida da circoletto rosso tra le due venete, grazie ad un record aperti di 15 vittorie consecutive e zero sconfitte. A certificare il dominio orange pure i dati da primato assoluto in termini di attacco (1240 punti totali, media di 82,6 a partita) e di canestri subii (780 punti, media di soli 52 al passivo).

Nelle ore che precedono il match di domenica, si ricorda il 68-54 a favore delle paladine del PalaRomare di Schio, grazie ad una difesa di granito, e si vuole chiudere il discorso serie A1 per poi lanciarsi ai playoff da squadra testa di serie. In casa Famila Schio, intanto, si plaude al secondo riconoscimento consecutivo dedicato a favore di Jessica Shepard, giudicata Mvp in Italia per il mese di gennaio, e autrice di 20 punti anche nella caduta a Praga, la miglior realizzatrice del match. Per la cittadina slovena con natali americani, un’ulteriore prova del suo formidabile stato di forma dal suo arrivo a Schio.

Vicentine e veneziane concentratissime sul derby veneto d’alta quota, ma è chiaro che è impossibile spazzare via i pensieri di Euroleague Women, visto che entrambe le formazioni stanno per giocarsi il tutto per tutto all’ultima partita della fase a 12. Cammino speculare per Famila e Reyer, che contano 6 vittorie e 5 ko al di fuori del confini nazionali, anche se lo stato d’animo magari pende più verso l’Adriatico, visto il successo in settimana, per quanto sudatissimo e maturato in casa della cenerentola Dvtk di Miskolc. Per loro, tutto in palio contro Valencia, così come per il Famila contro Bourges, già la prossima settimana.

