Tasselli di vita: l’opera di Arianna Vidale racconta la forza del dono

Come in un puzzle dove ogni tassello ha un posto ben preciso e arricchisce l’insieme. E’ questo il senso dell’opera ideata ancora una volta dalla brillante artista Arianna Vidale, chiamata dal gruppo Avis di Malo e Monte di Malo a costruire un’opera che desse il senso del gesto profondo e prezioso cui sono chiamati soprattutto i giovani. Donare per aiutare ed essere parte di qualcosa di più grande: la realizzazione presentata pubblicamente ieri alla presenza degli associati e dei Sindaci Moreno Marsetti e Mosè Squarzon, è arrivata puntuale per la Giornata Mondiale del Donatore e rimarrà per qualche tempo esposta nella Piazzetta adiacente l’ex Chiesetta di San Bernardino.

Si stima che ogni 11 secondi un paziente ha bisogno di una trasfusione e in Italia si effettuano circa 3milioni di trasfusioni l’anno: ad una persona ferita, servono 10 sacche di sangue in caso di incidente grave, un talassemico potrebbe avere bisogno anche di 50 sacche l’anno. Benché l’Italia sia un paese autosufficiente, è stato riscontrato un calo nelle fasce più giovani della popolazione, un calo di donatori che si affianca ad un calo di donazioni di circa il 2 per cento. Anche per questo, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è un invito alla partecipazione di tutti a donare.

“La mia realizzazione per Avis che ho voluto fosse firmata dai donatori più giovani come buon auspico per nuove partecipazioni – ha commentato Arianna che ormai si è fatta conoscere e apprezzare per il suo talento e l’innata capacità di trasmettere emozioni attraverso opere che non hanno bisogno di essere spiegate – vede questo cuore al centro e due mani, di uomo e di donna, pronte ad aggiungere un altro pezzo. Perchè la generosità, come l’amore, sono contagiosi. E spesso fanno la differenza”.