Violento frontale fra due utilitarie: ferite due donne

Pauroso frontale fra due auto in serata a Malo. Intorno alle 21,30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la strada provinciale 46 in via Leonardo da Vinci: ferite le due conducenti.

L’intervento dei pompieri, arrivati da Schio, si è reso necessario per estrarre le due donne alla guida delle rispettive utilitarie coinvolte nello schianto (una Fiat Panda bianca e una Suzuki Swift rossa, che hanno riportato entrambe danni molto ingenti).

Le due automobiliste sono state subito prese in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portate in ospedale in ambulanza. Sul posto i carabinieri della stazione di Malo, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora da accertare le cause dell’incidente, anche se è probabile si sia trattato di una distrazione. L’intervento sul posto da parte di vigili del fuoco e carabinieri si è concluso intorno alle 23 circa.