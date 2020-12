Malore per il sindaco scledense Valter Orsi, ricoverato d’urgenza in pronto soccorso

Il sindaco di Schio Valter Orsi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santorso in seguito a un improvviso malore che lo ha colpito nel pomeriggio di oggi mentre si trovava nella sede del Comune.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute del primo cittadino scledense, che sarebbe comunque rimasto cosciente, soccorso dai colleghi assessori alle prime avvisaglie di malessere che ha accusato il primo cittadino, durante la riunione della giunta comunale iniziata alle 15 di oggi in Municipio.

In piazza Statuto è giunta in pochi minuti un’ambulanza che ha immediatamente inviato all’interno dell’edificio pubblico il personale di emergenza, che si è preso cura di Orsi, stabilizzandolo sul posto e trasportandolo fino all’autolettiga con una barella. Si attende entra la serata di oggi un aggiornamento delle condizioni generali di salute non appena i medici del pronto soccorso concluderanno gli accertamenti all’ospedale di Santorso in questi minuti. A breve il vicesindaco Cristina Marigo informerà la cittadinanza su quanto avvenuto.

Stamattina il primo cittadino aveva effettuato dei sopralluoghi su cantieri di lavori in città, esprimendo la soddisfazione per il procedere degli interventi commissionati dall’ente locale che dirige nel suo secondo mandato amministrativo. Già in passato Valter Orsi, che ha compiuto 54 anni, aveva accusato qualche problema di salute: malesseri passeggeri che lo avevano colto in particolari periodi di stress, fortunatamente risolti senza conseguenze fisiche.

In quell’occasione, però, non ci fu la necessità di ricovero immediato come avvenuto oggi, creando una comprensibile apprensione tra gli amministratori presenti in giunta e nei dipendenti dell’ente locale presenti negli uffici, attirati dal trambusto imprevisto e dall’arrivo dell’ambulanza del 118. L’augurio è che anche stavolta tutto si possa risolvere per il meglio e che dopo le cure in corso basti qualche giorno di riposo per riprendersi in forze.