A Marano il Guzzonato-bis: De Marchi e Fabris i volti nuovi, Peron vice sindaco

La nuova Giunta del Comune di Marano Vicentino si è insediata giovedì, ufficialmente operativa già a tre giorni dalla riconferma del sindaco Marco Guzzonato alla guida del Comune.

Elena De Marchi e Filippo Fabris i volti nuovi, mentre la continuità di mandato è garantita da Alessandra Cavedon e Alessandro Peron, assessori uscenti e riconfermati.

La Giunta è composta interamente da persone elette in Consiglio comunale, non ci sono infatti assessori esterni.

Alessandro Peron, cui è affidato il ruolo di vice Sindaco, ha le deleghe al Bilancio, al Personale, alle Attività Produttive, al Personale e al Consorzio di Polizia.

Ad Alessandra Cavedon le deleghe ai Lavori pubblici, all’Edilizia privata e all’Innovazione tecnologica dell’ente.

Elena De Marchi riceve le deleghe ai Servizi alla persona e alle famiglie, alla Tutela delle minoranze e multiculturalità e all’Associazionismo sociale.

Filippo Fabris ha le deleghe all’Ambiente, alle Cave e discariche, all’Agricoltura, allo Sport e Associazionismo sportivo, alle Politiche giovanili e all’Associazionismo giovanile.

Il sindaco Marco Guzzonato tiene le deleghe alle Politiche culturali e biblioteca, all’Associazionismo culturale, alla Pubblica istruzione, all’Urbanistica, alla Protezione civile e alle Società partecipate.

“Sono davvero entusiasta e orgoglioso di questa Giunta, che inizierà subito a lavorare con passione, competenza e affiatamento assieme ai consiglieri e alle consigliere comunali, per tradurre in concreto il programma di Marano Bene Comune e rispondere alle esigenze della cittadinanza”, afferma Marco Guzzonato. “Affidabilità, responsabilità, coscienza civica, sono tratti comuni che riscontro in ciascuna delle quattro persone della Giunta. Il gruppo che si è messo a disposizione per il servizio alla comunità si avvale poi della grande esperienza e capacità di Piera Moro, che sarà capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale. Tutti i consiglieri e le consigliere saranno coinvolte con altre deleghe specifiche, per lavorare assieme alla Giunta e per coinvolgere la cittadinanza e le associazioni nei diversi progetti, in particolare con la ripartenza delle Consulte comunali”, conclude il sindaco.

Conclusi i corsi di italiano per migranti organizzati dal Comune: attestati a 15 allievi

Sono stati consegnati all’inizio di questa settimana a 15 allievi gli attestati di frequenza della scuola d’italiano per migranti. Sei donne marocchine, una tunisina, una camerunense, due ghanesi, due vietnamiti, un uomo senegalese e una coppia di argentini hanno portato a termine con successo il loro impegno scolastico, frequentando i corsi avviati nell’ottobre 2021 dal Comune di Marano Vicentino.

I corsi erano uno al mattino e l’altro in fascia serale, e i partecipanti hanno potuto scegliere l’orario più adatto alle loro esigenze, frequentando una lezione alla settimana.

Le sei insegnanti volontarie, distribuite nei due corsi, hanno potuto personalizzare i percorsi didattici a seconda dei livelli linguistici degli allievi e delle allieve. Nel corso del mattino, inoltre, tre volontarie si sono alternate nell’accudire i bimbi e le bimbe delle signore frequentanti le lezioni.

Alla cerimonia della consegna degli attestati era presente anche il professor Nereo Turati (nella foto 1 con una delle volontarie, Roberta De Pretto), che nella fase iniziale ha fornito alle insegnanti i primi principi di glottodidattica dell’italiano agli stranieri.

“Questi attestati di partecipazione hanno una funzione simbolica, segno della costanza e dell’impegno di queste persone nel frequentare le lezioni”, hanno dichiarato le insegnanti. L’amministrazione comunale e le volontarie sono stati concordi nel definire questa esperienza un’occasione di crescita personale e anche di condivisione e scambio relazionale tra i partecipanti, nel rispetto delle diversità culturali.

L’amministrazione comunale ha voluto porgere un sentito ringraziamento alle volontarie e alla parrocchia che ha messo a disposizione le aule per i corsi.