Addio al “Re” Faresin. Fondò un’agenzia di viaggi e trasporti turistici in Altovicentino

Una delle storiche agenzie di autoservizi e di viaggi e vacanze dell’Altovicentino piange il proprio ideatore e pilastro. Si è spento nei giorni scorsi in ospedale, a 84 anni d’età, Reginaldo Faresin. Imprenditore nel settore del trasporto privato e del turismo che a Marano Vicentino aveva messo radici, fondando un’attività che ha attraversato i decenni portando in giro per l’Italia e l’Europa (e nel mondo) migliaia di vicentini. E non solo.

Per chi è cresciuto da queste parti il solo cognome Faresin evoca immediatamente il grande marchio multicolore sulle fiancate delle corriere, tra le più gettonate per le gite di gruppo nelle località italiane più suggestive. In questi giorni listata a lutto la sede di via Vittorio Veneto a Marano.

Da qualche tempo il capostipite della famiglia che si occupa di vacanze e autotrasporti turistici e professionali soffriva di problemi di salute che si sono aggravati negli ultimi mesi. In particolare lo scorso autunno. Dopo un recente ricovero, in cui l’anziano imprenditore avrebbe contratto anche il Covid che ha contribuito a indebolirne un fisico già provato, la moglie e i due figli maschi si sono rassegnati ad accompagnarlo nel viaggio conclusivo di un’esistenza fatta di tanto lavoro e di un’intuizione che risale agli anni ’50 e che gli ha permesso di ritagliarsi una posizione di tutto rispetto nel suo settore.

Reginaldo Faresin è spirato la scorsa settimana all’ospedale di Santorso, e sarà salutato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 24 febbraio) alle 15.30 nella chiesa parrocchiale del centro di Marano. A piangerlo, oltre alle tante famiglie amiche della zona che sono di conforto ai parenti più stretti: la moglie Margherita e i figli Stefano e Giuseppe insieme ai loro figli, che salutano il loro nonno premuroso mantenendo il suo ricordo vivo nel cuore. La salma dopo la cerimonia riposerà nel cimitero di famiglia di Zugliano.