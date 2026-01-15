Incendio in un’azienda agricola in via Braglio: bruciano le scorte di fieno
Vasto rogo in un’azienda agricola di Marano Vicentino, questa sera poco prima delle 19. Ad andare a fuoco, in via Braglio, numerose rotoballe di fieno. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Schio con il supporto anche da altre sedi.
Notizia in aggiornamento
