Previsioni 16-18 gennaio: debole peggioramento sul finire della settimana
Situazione generale
Una depressione dalla Francia sta “sprofondando” sul Mediterraneo occidentale, richiamando sul nord Italia correnti più miti ed instabili. Questo vortice di bassa pressione rimarrà troppo lontano dal nostro territorio per portare precipitazioni degne di nota anche sul vicentino.
Venerdì 16 gennaio
Giornata per lo più nuvolosa. Qualche schiarita più probabile nelle ore centrali della giornata le vedremo sulle pedemontane e sul vicentino orientale. Temperature in lieve aumento. Estremi termici in pianura tra +3 e +8 gradi.
Sabato 17 gennaio
Come nelle giornate precedenti cielo nuvoloso su tutta la provincia con parziali schiarite. Precipitazioni assenti. Zero termico a 1700 metri circa. Temperature stazionarie con valori al di sopra delle medie stagionali.
Domenica 18 gennaio
Fin dal mattino le nubi si faranno via via più compatte. Dal pomeriggio infiltrazioni di aria più fredda dai Balcani inizieranno a far scendere le temperature in quota. Contemporaneamente giungerà un debole impulso perturbato. Dapprima le precipitazioni cadranno solo sui rilievi, poi in serata si estenderanno anche in pianura. La neve cadrà inizialmente dai 1000 metri, in calo la sera sugli 800. Non si esclude che in nottata i fiocchi si spingano anche più in basso. In pianura cadranno pochi mm di pioggia, mentre in montagna sono attesi mediamente 3-7 cm di neve fresca sopra i 1200 metri, con punte di 10-12 cm sulle Piccole Dolomiti.
Tendenza nel lungo termine
Dalla seconda parte di lunedì il tempo tenderà a migliorare. Per qualche giorno poi avremo ventilazione fredda orientale senza fenomeni. Le temperature tenderanno a diminuire portandosi su valori tipici del periodo.
