Lutto nel mondo del running: trovata morta in casa Anna Zilio, 39enne vicentina

Giornata di lutto, nel mondo della corsa e delle maratone, per la morte prematura della runner vicentina Anna Zilio, di soli 39 anni, trovata morta nella sua abitazione a Verona ieri, lunedì 13 ottobre. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Originaria di Marano Vicentino, dopo gli studi universitari a Trento e alcuni anni di praticantato in uno studio legale vicentino si era trasferita a Verona, seguendo la sua grande passione per la corsa e iniziando a lavorare in uno store di articoli sportivi. “Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra, in questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci. Vi chiediamo comprensione e silenzio in questo momento di estremo dolore” ha scritto sui social la sua società, la KM Sport, attiva nel podismo, ciclismo e triathlon.

Anna Zilio era molto conosciuta nel vicentino e tantissimi in queste ore sono i messaggi di saluto a lei e di vicinanza ai suoi cari che moltre realtà del running hanno voltuto esprimere. L’ultima apparizione in una competizione era stata domenica 5 ottobre alla Strarzignano, gara chiusa al settimo posto assoluto. “E’ stata una nostra tleta, un’amica, una grande maratoneta. Oggi – scrive Vicenza Marathon – piangiamo la scomparsa di Anna Zilio, ma la sua grinta, il suo sorriso, la sua instancabile passione per il mondo della corsa rimarrà per sempre nei nostri cuori. Un grande abbraccio alla famiglia e a tutti i suo cari”.

“Oltre ad essere una persona speciale, ha saputo incarnare come poche atlete la passione e l’impegno per la corsa. Tutto lo staff della LEM apprende con dolore della sua scomparsa e si stringe attorno alla famiglia” commenta in un post su Facebook La Enego Marcesina. Fra i successi della runner, proprio quella gara nel 2017, il successo alla 30 Trentina del 2019, il secondo posto alla Verona Marathon nel 2022.

Cordoglio anche dall’amministrazione comunale di Marano Vicentino, che ha voluto esprimere “la propria vicinanza e le condoglianze di tutta la comunità maranese alla famiglia e alle persone che le erano amiche”. Sui social l’ultimo post risale all’8 settembre, due giorni dopo il suo rientro alle gare alla Marcialonga Running.

