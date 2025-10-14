In A1 il Famila compie il bis annientando le Lupe e si prepara per il secondo esame europeo

Dopo la vittoria d’esordio nell’Opening day del basket italiano rosa contro Panthers Roseto, quindi, arriva il secondo successo di regular season che permette a capitan Sottana e socie di mantenere il passo di Dinamo Sassari e Reyer Venezia, nel terzetto di imbattute. Nel 2° turno il duello tra Magnolia Campobasso e le lagunari, infatti, ha sorriso alle venete per 84-79 in Molise.

Per le altovicentine prossimo impegno in terra italica domenica prossima 19 ottobre, per la terza giornata ancora in trasferta nel Pavese – ospiti del Broni – , ma prima c’è da giocarsi una fetta già relativamente importante delle ambizioni future delle campionesse d’Italia in carica. In quella he rappresenta la seconda apparizione continentale da affrontare dopo il ko di soli tre punti in Turchia (73-70 dal Galatasaray, fin qui l’unico di inizio stagione), al debutto europeo casalingo al PalaRomare. Ospiti le ungheresi del Sopron, con inizio della gara alle 20.

