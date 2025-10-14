In A1 il Famila compie il bis annientando le Lupe e si prepara per il secondo esame europeo
Un Famila Basket Schio tutto triple e rimbalzi fa suo il derby veneto in versione padovana, quello contro le Lupe di San Martino, battute 77-58. Missione compiuta in trasferta, per la seconda di campionato, pur risparmiando l’asso spagnolo Conde – sarà sul campo giovedì in Euroleague Women -, in un match non affatto agevole vista la carica agonistica delle atlete di casa, come al solito d’altronde nella “tana” del PalaDaVinci.
In una partita in cui l’americana Shepard offre una prova maiuscola al tiro, coronata da 23 punti individuali, oltre a 10 rimbalzi da regina assoluta sottocanestro, si alternano tutte le affettive convocate dal tecnico LaPeña, portando uno strappo decisivo al duello nel corso del secondo quarto di gioco.
Dopo la vittoria d’esordio nell’Opening day del basket italiano rosa contro Panthers Roseto, quindi, arriva il secondo successo di regular season che permette a capitan Sottana e socie di mantenere il passo di Dinamo Sassari e Reyer Venezia, nel terzetto di imbattute. Nel 2° turno il duello tra Magnolia Campobasso e le lagunari, infatti, ha sorriso alle venete per 84-79 in Molise.
Per le altovicentine prossimo impegno in terra italica domenica prossima 19 ottobre, per la terza giornata ancora in trasferta nel Pavese – ospiti del Broni – , ma prima c’è da giocarsi una fetta già relativamente importante delle ambizioni future delle campionesse d’Italia in carica. In quella he rappresenta la seconda apparizione continentale da affrontare dopo il ko di soli tre punti in Turchia (73-70 dal Galatasaray, fin qui l’unico di inizio stagione), al debutto europeo casalingo al PalaRomare. Ospiti le ungheresi del Sopron, con inizio della gara alle 20.
Famila, a Istanbul la serata di “Gala” parte bene ma finisce male: 73-70 per le turche
IL TABELLINO DEL MATCH DI CAMPIONATO
Alama San Martino di Lupari – Famila Wuber Schio 58-77
PARZIALI TEMPI 22-29, 32-47, 41-58
Alama San Martino di Lupari: D’Alie 10, Guarise 9, Scott 13, Cvijanovic 4, Hobbs 13, Mioni 0, Gilli 6, Del Pero 3, Pilatone ne, Sabel 0, Cecotti ne, Donato ne
Famila Wuber Schio: Mestdagh 9, Sottana 6, Zanardi 0, Verona 10, Steinberga 2, Panzera 5, Andrè 7, Zandalasini 7, Badiane 4, Keys 4, Shepard 23
