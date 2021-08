Uccide il vicino di casa al colmo dell’ennesima lite

Grave fatto di cronaca questa mattina a Marano Vicentino, dove l’ennesima lite fra vicini si è tramuta in un efferata fatto di sangue con l’uccisione di un uomo.

L’omicidio è avvenuto stamane intorno alle 8.30 in via Molinetta, ai confini fra Malo e Marano Vicentino, poco lontano dalla zona industriale di Molina di Malo ma nel territorio, appunto, di Marano Vicentino. La vittima, Vittorio Testolin, da tempo secondo fonti informali era minacciato di morte – insieme alla moglie – dal vicino Gelindo Grisotto. Stamane al culmine dell’ennesimo litigo, probabilmente per motivi di vicinato, Grisotto avrebbe sparato colpendo a morte il vicino di casa. Sul posto è accorsa un’ambulanza del Suem 118, insieme ai carabinieri, ma per l’uomo, sulla settantina, non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.

Notizia in aggiornamento