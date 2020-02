Martedì l’addio a Fabio Pozzan, vittima di incidente sugli sci. Un concerto in suo onore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ai cari di Fabio Pozzan, il 61enne scledense deceduto a Serrada in Folgaria a seguito di un tragico incidente sulla pista da sci, è stato concesso il nulla osta per celebrare le esequie e per la sepoltura. La cerimonia si terrà nel cuore della città di Schio alle 15 di martedì 11 febbraio, nel Duomo di S. Pietro. Dopo l’esame autoptico effettuato ieri a Trento, la salma sarà a disposizione della famiglie per preparare il giorno dell’addio, insieme a parenti, amici ed ex colleghi di lavoro ancora scossi per la tragica notizia della morte di Fabio, avvenuta lunedì mattina in quella che doveva essere una giornata di svago sulla neve.

Gli esiti degli accertamenti si dovranno attendere probabilmente per almeno un mese, prima di mettere a conoscenza magistrati e familiari dell’effettiva origine del problema che ha portato Pozzan a uscire di pista, prima dello scontro violento con un albero. Intanto si moltiplicano le condivisioni di messaggi di affetto nei confronti di un uomo che ha lasciato il segno in chi lo ha incontrato, nei più diversi ambiti, da quello lavorativo a quelli che curava nel tempo libero nell’associazionismo. Tanti tra gli amici come lui appassionati cultori di musica hanno anche espresso il desiderio di organizzare un evento in sua memoria, con ogni probabilità un concerto.

Una raccolta di fondi a questo scopo sarà infatti attivata già da martedì, in occasione del rito di suffragio, per un regalo postumo a lui e che in realtà sarà offerto a chiunque vorrà ascoltare note buone in futuro: l’intento è far giungere fino al cielo quelle stesse note che lo avevano sempre accompagnato e appassionato nel più profondo dell’anima. A cominciare dalle canzoni dei Genesis, gruppo che amava con un trasporto senza pari. “Questo è il modo migliore per omaggiarlo – scrive la figlia Lara, in un post in cui ringrazia pubblicamente le persone più presenti in questi giorni di lutto – in tutto ciò che era e ha sempre rappresentato. Grazie a tutti per l’affetto che costantemente ci dimostrate!”.

Lunedì sera alle 18.30 la recita del santo rosario nella chiesa di Poleo, frazione in cui la famiglia Pozzan risiede e dove l’assenza del congiunto lascia il vuoto più grande.