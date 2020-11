Mercati settimanali: stop a Thiene e Schio. Vicenza “gioca d’anticipo”, ridotto a Bassano

Anche i mercato settimanali devono fermarsi, dove non possa venire garantita la regolamentazione in entrata e in uscita, la perimetrazione ad altri adempimenti previsti dell’ultima ordinanza regionale in vigore dalla mezzanotte. A Vicenza si è giocato “d’anticipo”: in tempo record commercianti ambulanti e Comune riescono a predisporre tutte le misure di prevenzione richieste, forti della conformazione dell’area urbana dove vengono allestiti i banchi vendita. Ma si tratta di una delle poche eccezioni.

Tempi troppo stretti per adeguarsi in tempo utili in alcuni centri storici vicentini, come Schio e Thiene, costretti per ora a rinunciare ai tradizionali appuntamenti rispettivamente del sabato e dell’accoppiata mercoledì-sabato. A Bassano si garantisce per ora una versione “smart” per i soli prodotti alimentari mentre come noto nelle principali città dell’Ovest Vicentino – Arzignano e Valdagno in particolare – i mercati sono già sospesi in virtù del mini lockdown concordato tra sette comuni.

THIENE. “Questa mattina – spiega il sindaco Giovanni Casarotto – abbiamo tenuto un incontro con gli uffici comunali assieme alla polizia locale, ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, i quali hanno preso atto della difficoltà di effettuare il mercato in sicurezza e, pertanto, si è convenuto di procedere alla sospensione”. Il provvedimento è provvisorio e, quindi, al momento annulla il mercato solo per lunedì 16 novembre. Per poi avere il tempo di cercare e trovare una soluzione compatibile tra le disposizioni dell’ordinanza regionale e le necessità dei venditori.

SCHIO. Qualche chilometro più a Nord stesso esito, in un comune dove l’appuntamento settimanale con i banchi è doppio. Intanto, per domani mattina, niente da fare. Ambulanti costretti a rimanere a casa e si riparte dallo studio logistico delle soluzioni ottimali per ripartire, nella migliore ipotesi, da mercoledì prossimo in centro. “Domani il consueto mercato del sabato non avrà luogo – recita una nota formale del Comune -. Le dimensioni e la conformazione del mercato scledense non sono infatti tali da garantire flussi in entrata e in uscita rispondenti alle caratteristiche di sicurezza richieste. Né lo scarso preavviso con cui è uscita l’ordinanza rispetto alla cadenza di svolgimento del mercato consente di trovare al momento soluzioni alternative. Come spesso accade in questo periodo, si lavora per adeguamenti successivi, pertanto eventuali variazioni e/o aggiornamenti saranno comunicati in progress”.

VICENZA. In centro e nei quartieri che ospitano all’aperto i mercati che si svolgono nel territorio comunale del capoluogo, un incontro tra le parti si è svolto in anticipo, riuscendo ad anticipare i tempi e predisporre un paino accurato. “Immaginando una stretta sui mercati da parte della Regione Veneto – così dichiara il sindaco Francesco Rucco – abbiamo iniziato a lavorare prima della pubblicazione dell’ordinanza per consentire il loro regolare svolgimento, per tutelare da un lato i commercianti e per garantire dall’altro un servizio ai cittadini. Agiremo in questo modo per la sicurezza di tutti grazie alla collaborazione con Confcommercio e Campagna amica”. Perimetrazione, accessi separati e sorveglianza saranno garantiti grazie al concorso di più enti. Inoltre verrà misurata la temperatura ad ogni accesso, pratica non richiesta nell’ordinanza ma ritenuta come ulteriore garanzia di prevenzione in funzione della sicurezza di tutti. Alcuni banchi saranno spostati temporaneamente in viale Dalmazia, ma per il resto proseguirà tutto secondo la norma nel mercato del centro.

BASSANO. Sì ma con restrizioni invece per la città del Grappa, anch’essa con il solito appuntamento al sabato come da tradizione in centro, ma anche con la produzione agricola di domenica ad Angarano. “Domani mattina – spiegano dal Comune – si svolgerà il mercato per i soli generi alimentari in via Verci e in via Bellavitis. La zona sarà perimetrata e gli accessi contingentati: l’accesso a via Verci avverrà da sud con uscita a nord verso Piazza Libertà; l’accesso a via Bellavitis avverrà dal lato nord di via Verci con uscita verso via Campo Marzio. Confermato il mercato dei prodotti agricoli di domenica mattina in via Angarano, con ingresso da ovest (viale Scalabrini) e uscita ad est (lato del POnte degli Alpini). Si raccomanda il rispetto di tutte le normative in vigore relative ai dispositivi di protezione personale e al distanziamento”.