Mercato confermato ma a “banchi ridotti”. Sul futuro però incombe la zona rossa

Con l’aumento dei contagi da Covid-19 anche a Schio, il sindaco Valter Orsi ha firmato un’ordinanza riguardante il mercato bisettimanale cittadino. Da domani 13 marzo, infatti, l’attività mercatale potrà essere svolta solo dai banchi titolari di concessione ed eventuali precari in caso di posteggi liberi esclusivamente per la vendita di alimentari, prodotti agricoli e florovivaisti, profumi e cosmetici, detergenti, detersivi, biancheria, e scarpe e abbigliamento per bambini.

L’area in cui saranno collocati i banchi rimarrà invariata, senza restrizioni di spazio. “I dati sui contagi nel nostro territorio sono in aumento, e considerata anche l’ordinanza regionale che prevede la sospensione della didattica in presenza, abbiamo deciso di ridurre l’attività del mercato – spiega il sindaco -. Si tratta di un provvedimento preventivo voluto per limitare potenziali afflussi di persone in centro, in attesa di eventuali ulteriori restrizioni che vista la situazione non tarderanno ad arrivare”.

Il provvedimento, infatti, è in vigore fino al 20 marzo e potrebbe subire delle variazioni conseguenti in particolare alla classificazione della nostra Regione. Per quanto riguarda la delimitazione dell’area restano i varchi di ingresso posti in via Pasini/Portego Garbin, in Piazza Statuto “lato Miramonti”, e in Btg. Val Leogra angolo via Cavour, piazza Garibaldi, via Carducci, via De Pinedo, piazza A. Da Schio. Confermati anche quelli di uscita, invece, in piazza Statuto verso via Btg. Val Leogra, Galleria Landshut e in via Btg. Val Leogra angolo via Cavour, lato Piazza Rossi, piazza Garibaldi, via Carducci, via De Pinedo, piazza Da Schio.

I volontari delle associazioni coordinati dagli agenti del consorzio polizia locale “Alto Vicentino” vigileranno all’interno dell’area mercatale ai fini della verifica del rispetto delle distanze sociali tra avventori.