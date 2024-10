Lo schianto sul platano: nessuna frenata sull’asfalto. Si attende l’ok del magistrato per il funerale di Luca Ittioli

La famiglia attende il nulla osta del magistrato per poter dare l’ultimo saluto a Luca Bruno Ittioli, il 60enne morto ieri sul colpo a Monte di Malo, in località Calcara, dopo che la sua auto si è schiantata contro un platano a bordo strada.

Sull’asfalto, nessun segno di frenata e anche per questo la polizia locale ha inviato il fascicolo in Procura a Vicenza, in attesa delle decisioni del magistrato di turno. Tante le ipotesi che si presentano all’orizzonte per quanto accaduto, compreso il malore o il guasto tecnico.

L’incidente, lungo la strada Priabonese, è avvenuto ieri, 30 ottobre, poco prima delle 12,30. Luca Bruno Ittioli, che aveva compiuto 60 anni proprio il giorno prima, stava viaggiando con la sua Ford Fiesta in direzione Malo, dove viveva, quando dopo una semi curva è uscito di strada schiantandosi con violenza contro il platano. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre al Suem 118 e ai vigili del fuoco di Schio, erano accorse anche due pattuglie della polizia locale di Malo, per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Santorso: probabile lo svolgimento di alcuni accertamenti clinici.

Luca Bruno Ittioli aveva gestito una gelateria a Vicenza e nel mondo del gelato aveva lavorato a lungo, ma al momento non risultava avesse un’occupazione fissa. La famiglia era originaria di Monte di Malo ma è conosciuta a Malo. Ittioli lascia i genitori, un fratello e una sorella.