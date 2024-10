Incidente in A4: un ferito e coda di 15 chilometri fra Vicenza Ovest e Montebello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Traffico in tilt in A4 in questo giovedì pomeriggio prefestivo di un weekend lungo. Un incidente fra Vicenza Ovest e Montebello Vicentino, in direzione di Milano dal tardo pomeriggio sta provocando code di oltre 15 chiolometri.

L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Montecchio Maggiore e avrebbe coinvolto più veicoli. I rallentamenti vanno dal chilometro 327,1 al chilometro 311,8. Ci sarebbe una persona ferita in modo non grave.

Una colonna di auto rallentate con code per ben 62 chilometri sta invece bloccando invece dal chilometro 217,7 al 280,3 la A4 in direzione di Trieste, tra Brescia Ovest e Verona Sud.

Notizia in aggiornamento