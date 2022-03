Scarica rifiuti a bordo strada in più punti e si becca 6 multe. Il sindaco: “desolante”

Aveva dedicato qualche ora del sabato a raccogliere dei rifiuti da smaltire, raccolti nel bar che gestiva ma, anziché conferirli in maniera corretta e con il dovuto senso civico, ha pensato di liberarsene in velocità, gettandoli in più punti del comune vicino. A venire “lordato” in maniera incivile e irresponsabile è stato lo scorso fine settimana il comune di Monte di Malo, da cui è partita la segnalazione da parte di alcuni cittadini: era impossibile non notare a bordo strada, in tre diverse località, la catasta di sporcizia abbandonata da sconosciuti.

A quel punto sono stati interessati della questione gli agenti della polizia intercomunale di Malo e Monte di Malo che, nel giro di un paio di giorni, sono risaliti all’identità di un uomo, collegandolo a più episodi ravvicinati di scarico. Nel dettaglio in via Brunelli, via Ceola e a Montepulgo sempre nel territorio montemaladense. Per lui una sfilza di sanzioni di natura amministrativa per un totale di poco meno di mille euro, che dovrà pagare di tasca sua.

A collaborare con il consorzio di polizia locale anche gli operai e tecnici comunali, chiamati a rimediare ai disagi provocati, come si saprà poi, da un unico responsabile. La vicenda ha suscitato lo sdegno da parte del primo cittadino locale Mosè Squarzon, che ieri mattina ha pubblicato sul suo profilo sociale le “prove” del lerciume disseminato in più punti del paese, abbinando le immagini a un commento personale e ai ringraziamenti ai cittadini “sentinelle” e agli agenti.

“Il responsabile dello scempio è stato individuato – ha scritto il sindaco – non commento oltre per evitare problemi. Sei sanzioni comminate e già applicate ma, a mio avviso, non bastano! E’ desolante e vergognoso quanto accaduto”. Per dovere di precisione, ogni multa ammonta a 160 euro, per un totale di 960 euro, vista l’aggravante derivate dall’aver abbandonato i rifiuti al di fuori del comune di residenza. La provenienza e le generalità del “lordatore seriale”, in questo caso, non sono stati resi noti.