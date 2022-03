Vicenza Capitale della Cultura 2024? Domani a Roma il giorno del verdetto

Sarà svelato domani mercoledì 16 marzo alle 11 a Roma il nome della città Capitale italiana della Cultura 2024, designazione per la quale è in corsa anche la Città di Vicenza, che lo scorso 4 marzo ha presentato dal Teatro Olimpico le sue credenziali nel corso di una audizione ufficiale.

La proclamazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà nella Sala Spadolini del Collegio Romano del Ministero della Cultura, alla presenza del ministro Dario Franceschini e della giuria di selezione, presieduta dalla dottoressa Silvia Calandrelli.

Per Vicenza, tra le dieci città finaliste, saranno presenti il sindaco Francesco Rucco e Marco Marcatili, coordinatore della struttura di governance che ha redatto il dossier della candidatura. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming nel canale Youtube del Ministero della cultura. Il link è raggiungibile anche dalla home page del sito del Comune di Vicenza.

La Capitale della cultura (designazione che prevede l’assegnazione di un milione di euro) per il 2022 è l’isola campana di Procida, mentre nel 2020-2021 è stata l’emiliana Parma e il prossimo anno sarà comunque al nord: si tratta infatti delle città di Brescia-Bergamo. Queste le 10 città finaliste in gara: Ascoli Piceno, Chioggia (Venezia), Grosseto, Mesagne (Brindisi), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Genova), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio (Lucca) e Vicenza.