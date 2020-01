Si sente male per le vertigini e cade in una scarpata: salvato da vigili del fuoco e Suem

Nel primo pomeriggio a Monte di Malo si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118: un uomo di Arzignano di 46 anni, si è sentito male dopo essersi allontanato per una passeggiata dall’abitazione dove vive in contrada Cherle: l’uomo, che soffre di vertigini, ha perso l’equilibrio, cadendo per parecchi metri in una scarpata e rimanendo ferito.

Era infatti scivolato fermandosi a metà di una scarpata, impossibilitato a risalire e a chiedere aiuto. I familiari, non vedendolo, lo hanno cercato per due ore: quando lo hanno trovato, hanno allertato il Suem 118. Sul posto è così intervenuta un’ambulanza partita dall’ospedale si Santorso e una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo, in stato di shock e con alcuni traumi, è stato raggiunto a piedi dai pompieri e dai sanitari: dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno imbarrellato e trasportato a piedi a valle. Da qui con l’ambulanza è stato condotto dove stazionava l’elicottero e quindi portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.