Morto in Kenya lo scledense Marco Rotelli, colonna della cooperazione italiana

È mancato improvvisamente a Diani in Kenya il cooperante scledense Marco Rotelli, una delle colonne portanti dell’attività umanitaria e della cooperazione allo sviluppo italiana in Africa e non solo.

Una notizia trapelata già da ieri in tutto il vicentino, portando subito le tante persone che conoscevano il professionista 49enne a manifestare già dalle prime ore sincero cordoglio alla moglie Anna, al figlio Matteo, al fratello Enrico, oltre che a mamma Graziella e papà Alessandro, che vivono a Schio.

“È con profondo dolore e con il cuore pesante – scrive in una nota l’organizzazione umanitaria Intersos – che condividiamo la notizia della scomparsa improvvisa di Marco Rotelli, ex Segretario Generale e Presidente di Intersos. Marco è stato un pilastro della nostra organizzazione e ha contribuito a tracciare e consolidare la strada che continuiamo a percorrere. Dall’Afghanistan, dove ha iniziato il suo percorso con Intersos agli inizi degli anni 2000, fino al suo ruolo come Segretario Generale e poi, fino al 2022, come Presidente, il suo contributo è stato inestimabile”.

“Per tutti noi, – prosegue la nota di Intersos – Marco è stato molto più di un collega, ha rappresentato l’anima di Intersos, portando dedizione, integrità e visione che ci hanno guidato anche nei momenti più difficili”. Difficili come quello attuale, tra sorpresa e sgomento per una morte il cui contesto ancora non è stato reso noto.

Una laurea in scienze politiche e una specializzazione a Londra, Rotelli era un esperto in progetti umanitari e per lo sviluppo. Dall’anno scorso lavorava come consulente autonomo, dopo aver collaborato per un anno con le Nazioni Unite in Ucraina a Dnipro.