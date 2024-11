Rubano al supermercato, tentano la fuga e picchiano i poliziotti intervenuti: arrestati due 28enni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Movimentato episodio ieri a Vicenza dove, al termine di un intervento coordinato della Polizia, è stata arrestata una coppia di stranieri residenti in città. I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) del capoluogo berico, coadiuvati dagli equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Vicenza, hanno infatti tratto in arresto in flagranza di reato due individui per concorso in violenza e resistenza a pubblico ufficiale e concorso in tentata rapina impropria.

Gli arrestati risultano essere un 28enne cittadino brasiliano e una coetanea di cittadinanza ucraina, entrambi con dimora a Valdagno e già conosciuti alle Forze di Polizia per precedenti. L’episodio si è verificato attorno alle 13 presso il supermercato “Eurospin” di via E. Fermi: i due, dopo aver sottratto generi alimentari, hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare. All’intervento dell’addetto alla sicurezza la coppia di malviventi lo ha aggredito fisicamente e si è data alla fuga. I militari intervenuti sul posto hanno bloccato i fuggitivi all’esterno dell’esercizio commerciale. Ma è qui che il clima si fa nuovamente teso: durante l’arresto infatti, i soggetti hanno opposto resistenza aggredendo i militari con calci e pugni e solo l’intervento coordinato con gli equipaggi della Sezione Volanti ha permesso di immobilizzare i fermati. Dopo le formalità di rito, gli arrestati, sono stati infine condotti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Vicenza e la sezione femminile della Casa Circondariale di Verona – Montorio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.