Nasce il polo Altovicentino del futsal: la “tripletta” è firmata da Carrè, Schio e Valli C5

Giù i campanili e bando ai campanilismi, è lo sport a unire e costruire le fondamenta di qualcosa di importante già nelle premesse. Serviva una pandemia per mettere d’accordo le realtà più fervide del calcio a 5 dell’Altovicentino al fine di fondare, se non mano nella mano assist dopo assist, un progetto di alto livello oltre che vicentino: tanto ambizioso per la punta della piramide quanto solido per una base composta da bambini, ragazzi e giovani atleti da far innamorare del pallone a rimbalzo controllato.

La versione indoor del calcio, in altre parole, seppur bloccata ormai da 9 mesi a livello regionale da un avversario impari come il Covid-19, ha convinto i presidenti e gli staff di dirigenti di Carrè Chiuppano (serie B), Schio C5 (serie C1) e Valli C5 (serie D in “ripartenza” anche qui dalla C1) a unire forze, passione e visione per creare un avamposto d’avanguardia per i giocolieri del parquet palla al piede.

E’ già tutto deciso dopo mesi di trattative e confronto di idee e soluzioni, con una prima squadra unica che erediterà la categoria sportiva dal Carrè Chiuppano – attualmente ai playoff di serie B dopo il 3° posto in campionato -, il campo di gioco di casa al PalaLanzi di Schio. Un ampio bacino di territorio e palestre in cui accogliere i baby del settore giovanile, mantenendo un legame speciale con il sociale, in particolare con il gruppo di ragazzi e ragazze “Senza Confini” con diverse disabilità che si cimentano in campo nel futsal e tifano i loro beniamini alle partite.

Varati denominazione ufficiale e logo, che sarà “Altovicentino Futsal”, con la grafica che oltre al nome àncora il nuovo club al territorio con una “A” e una “V” maiuscole e i colori in comune dalle rispettive tradizioni. Presidente sarà Antonio Tomasi, attuale guida del “CC” e uomo dalla straordinaria passione per questo sport, che darà continuità alla società nata del 2003 fra le più longeve del Veneto. Capace di conquistare giusto un anno fa la serie A1, prima di ricalibrare il futuro per le difficoltà legate alla pandemia. Dal dietro le quinte il diesse Matteo Apolloni è il propulsore della new entry, con i presidenti di Schio – Maurizio Lobba – e Valli – Daniele Brandellero – a rispondere presente al varo dell’avventura.

“Questo nuovo ed entusiasmante progetto – spiega Antonio Tomasi presidente in pectore in attesa della conferenza stampa di presentazione -, che nasce dall’unione d’ intenti di tre storiche società del panorama del futsal veneto, mi ha subito coinvolto positivamente e mi rende particolarmente orgoglioso. Desideriamo una prima squadra costantemente presente nei campionati nazionali ed un settore giovanile florido ed efficiente, che possa alimentare la prima squadra e che funga da attrattiva per tutti i ragazzi del territorio. Da questo punto di vista partiamo dal coinvolgimento delle scuole, con cui intendiamo collaborare in maniera proficua. Vorremmo inoltre conservare la vocazione al sociale delle tre società coinvolte, continuando a promuovere l’inclusione delle persone più bisognose. Spero vivamente di poter condividere questa nuova avventura avendo presto nuovamente accanto i nostri tifosi, che sono l’elemento trainante di questo come di tutti gli sport”.