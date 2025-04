Futsal Trissino pigliatutto al 1° anno in Figc. Dopo l’accoppiata, il tris in mente (e pure il poker)

Simpatia, tanta. Passione, profonda. Impegno, infinito. Un tris di qualità che descrivono la coppia di amici prima di tutto che rappresenta l’anima del Futsal Trissino, composta da Diego Ferrari e da Alessio Fracca, presidente e allenatore di una squadra vicentina che sta per concludere una stagione sportiva davvero formidabile. Da debuttante, almeno per quanto riguarda il calcio a 5 indoor in versione Figc.

Già conquistato il titolo in palio più importante, con la vittoria (pure anticipata) in serie D nel girone che raggruppa dei club vicentini e veronesi. E che si traduce nella promozione di diritto in serie C2, il primo scalino regionale. In abbinata, di recente, i trissinesi hanno messo le mani e anche i piedi sul trofeo della Delegazione di Vicenza. Qualificandosi poi per la Final Four tra le quattro reginette del futsal provinciale.

L’anno prima un’altra stagione da asso pigliatutto ma stavolta tra gli amatori, nel torneo organizzato dall’ente di promozione sportiva Endas/Csa, filotto che ha indotto proprio Diego e Alessio all’upgrade, vale a dire salire di uno scalino nel livello di difficoltà. Mettendo le basi per istituire una società sportiva a tutti gli effetti, con tutte le incombenza del caso che solo un mix di buona volontà e competenza permettono di affrontare nel dietro le quinte. Superato anche questo con un balzo d’autorità, dominando il girone A.

Stagione ancora in corso per il quintetto dell’Ovest Vicentino, a metà dell’opera – coniato il nuovo detto “non c’è due senza quattro” – se si considerano gli altri target ancora aperti tra coppa regionale e la sfida tra i “moschettieri” vincitori dei gironi provinciali. Una banda di futsalplayer vicentini esperti alcuni e in rampa di lancio altri tutti agli ordini di mister Fracca che, da ex centrale difensivo di scuola Arzignano Grifo tutto carattere, ha saputo plasmare i “suoi” in ogni ruolo in campo imponendo il ritmo e giocando a viso aperto sempre.

Per saperne di più sui due portavoce del Futsal Trissino, dai primi calci – o primi canestri nel caso del “Pres” – e della squadra è consigliatissimo l’ascolto del Podcast della puntata n°80 di BreakPoint. E per vedere all’opera capitan Cenzato e soci al PalaFogazzaro, impianto delle scuole, via alle finali della stagione 2024/2025 e poi ci si potrà prenotare per la serie C2 nella prossima stagione.