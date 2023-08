Non vogliono più dargli da bere: minaccia con un coltello i gestori e viene disarmato da alcuni avventori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha minacciato i gestori di un bar con un coltello perché, ubriaco, non volevano più dargli da bere. Poi è fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato.

E’ accaduto sabato 26 agosto in tarda serata in centro a Schio. I carabinieri – che nel fine settimana sono stati impegnati in una serie di controlli rafforzati del territorio – sono intervenuti in centro a Schio in un locale dove l’uomo, un italiano di 42 anni in evidente stato di alterazione da alcool, ha minacciato con un’arma da taglio i gestori ed è quindi stato disarmato da alcuni avventori, per poi dileguarsi.

I militari intervenuti, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno sequestrato l’arma, un coltello da cucina con una lama da 11 centimetri. L’uomo, prima dei fatti, si era presentato al bar in evidente stato di alterazione, per consumare bevande alcoliche, trovando il rifiuto da parte dei gestori. Le indagini, scattate subito, hanno permesso di identificarlo e segnalarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Schio, guidati dal capitano Francesco Grasso, hanno effettuato un’ennesima attività di controllo del territorio, impiegando numerose pattuglie per perlustrare i comuni compresi nell’area di competenza: oltre al 42enne, sono state denunciate altre due persone per guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio, la notte del 28 agosto a Piovene Rocchette un 21enne del posto è stato fermato mentre era alla guida di una Fiat Punto risultato positivo all’alcoltest con prove 1,82 e 1,79 grammi per litro: gli è stata ritirata la patente, mentre i provvedimenti di sospensione saranno adottati dalla Prefettura. Per il giovane è scattata la denuncia.

Stessa sorte è toccata nel pomeriggio di ieri, 27 agosto, ad una ragazza di 21 anni di Schio controllata ad Arsiero mentre guidava anche in questo caso una Fiat Punto: l’alcoltest ha evidenziato la presenza nel sangue rispettivamente, nelle due prove, di 1,94 e 1,93 grammi di alcol per litro. Anche in questo caso è stata ritirata la patente, mentre per la sospensione si dovrà attende la decisione della Prefettura. Scattata anche in questo caso la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza.