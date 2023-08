Previsioni 28/8-1/9: instabilità marcata fino a martedì pomeriggio, schiarite da mercoledì

AVVISO METEO: Dal pomeriggio di lunedì 28 alla mattinata di martedì 29 tempo instabile/perturbato con precipitazioni da sparse o a tratti diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Saranno probabili fenomeni localmente intensi specie in riferimento a forti rovesci anche ripetuti o persistenti con quantitativi di precipitazioni consistenti. Dal pomeriggio di martedì fenomeni in diradamento e attenuazione a partire dalle zone montane.

Evoluzione generale

Una perturbazione di origine atlantica all’inizio porta una significativa fase di nubi e piogge anche sulla nostra regione, con deciso calo termico fino ad aversi un clima fresco per il periodo; il successivo aumento della pressione porta via via a schiarite e ad una moderata ripresa anche delle temperature.

Pomeriggio/sera di lunedì 28 agosto

Instabilità, con prevalenza di nubi spesso estese a fronte di qualche schiarita specie ad ovest; precipitazioni sparse o a tratti piuttosto diffuse, anche con dei rovesci o temporali; probabile qualche fenomeno intenso (forti rovesci, locali raffiche di vento, occasionali grandinate); sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti; venti in quota sud-orientali da tesi a moderati, sulla costa moderati od occasionalmente tesi dai quadranti orientali, altrove deboli variabili salvo qualche residuo moderato rinforzo da nord-est fino al pomeriggio.

Martedì 29 agosto

Cielo: Instabilità, con molte nubi a fronte di qualche schiarita un po’ più probabile verso fine giornata.

Precipitazioni: Fasi di piogge sparse o a tratti piuttosto diffuse, anche con dei rovesci o temporali; possibile qualche locale fenomeno intenso.

Temperature: In moderata diminuzione, salvo possibile stazionarietà dei valori massimi nelle valli.

Venti: In quota inizialmente tesi sud-orientali, poi moderati nord-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo temporanei moderati rinforzi di carattere locale; sulla costa dai quadranti orientali, inizialmente da localmente tesi a moderati, poi da moderati a deboli; altrove in prevalenza moderati da nord-est, ma con attenuazione nelle ultime ore.

Mare: Nelle prime ore da molto mosso a mosso, poi da mosso a poco mosso.

Mercoledì 30 agosto

Cielo: Variabilità con cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso e schiarite probabilmente più significative nelle ore pomeridiane in pianura.

Precipitazioni: Alcune fasi di fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale specie sulla costa fino a metà giornata, per il resto comunque possibili anche altrove seppur prevalentemente modesti.

Temperature: In montagna le minime saranno un po’ in calo e le massime saranno stazionarie o in lieve aumento, in pianura le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale e le massime aumenteranno soprattutto sull’entroterra.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, dai quadranti settentrionali; altrove nel pomeriggio moderati nord-orientali soprattutto su bassa pianura e costa, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso, al più temporaneamente mosso al largo nelle ore diurne.

Giovedì 31 agosto

Cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e qualche temporaneo addensamento; possibile a tratti qualche modesta precipitazione di carattere locale; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, in prevalenza un contenuto aumento riguardo alle massime.

Venerdì 1 settembre

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno più duraturi in pianura, qualche temporaneo addensamento specie sulle zone montane e pedemontane; precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche locale modesta pioggia più che altro nel pomeriggio sulle zone interne; temperature in discreto aumento soprattutto riguardo ai valori minimi.

Previsioni a cura di Arpav