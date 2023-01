Notte bianca del liceo Martini per far conoscere la scuola ai possibili futuri studenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una “notte bianca” per far conoscere i talenti del liceo Martini di Schio. E’ questa la singolare iniziativa in programma per venerdì 20 gennaio, dalle 16,30 alle 19,30, presso il Faber Box di Schio. L’evento è alla seconda edizione e quest’anno coinvolgerà non solo l’opzione economico sociale, ma l’intero indirizzo delle scienze umane.

Durante l’iniziativa sarà possibile ascoltare le testimonianze di ex studenti del liceo delle scienze umane e dell’economico sociale. Fulcro della serata sarà, tuttavia, la partecipazione attiva di alcuni studenti, che mostreranno alla comunità il proprio talento, costruito e consolidato anche grazie al valore formativo dell’indirizzo che hanno frequentato.

Il liceo Martini accoglie l’indirizzo scienze umane e l’indirizzo economico sociale: “Sono due valide alternative ai licei tradizionali – spiega la dirigente scolastica Linda Smurra – e offrono un’ampia gamma di opportunità per lo sviluppo di competenze linguistiche, matematico computazionali e l’internazionalizzazione. In particolare l’economico sociale offre un taglio contemporaneo allo sviluppo di competenze verso l’analisi della realtà sociale ed economica oltre che giuridica e apre le porte al mondo dell’imprenditorialità”.

Durante la notte bianca verrà dedicato uno spazio all’illustrazione degli opportunità formative che il percorso delle scienze umane è in grado di offrire ai futuri.

“Ringraziamo anticipatamente – aggiunge Smurra – i professionisti, vere e proprie eccellenze del territorio, che saranno con noi e che arricchiranno il dibattito: Sofia Moschin, ambasciatrice dei diritti umani; Francesca Cavedon di Talento srl; Antonio Miccoli di Optimum Conslium; Matteo Trambaiolo, commercialista e assessore al bilancio del Comune di Schio; Damiano Lupato di Soraris spa. Il pubblico che interverrà all’evento, che è aperto a tutta la cittadinanza, potrà godere di momenti di intrattenimento musicale, della visione di video relativi ai concorsi vinti, nonché di altre esibizioni artistiche di vario genere. Sarà un’occasione per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ancora indecisi sulla scelta orientativa di cogliere le potenzialità degli studi delle scienze umane e delle prospettive professionali che vi si celano. E per tutti gli studenti delle liceo Martini sarà un’occasione per trascorrere un momento di festa e di aggregazione”.