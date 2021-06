Notte di grandine e allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Forte temporale con grandine sulla fascia pedemontana vicentina, nel corso della notte: ad essere colpito particolarmente è stata lacittà di Schio, dove attorno all’una e mezza della notte fra sabato e domenica si è scatenato l’inferno: numerosi gli allagamenti, tanto che si segnalano una ventina di interventi notturni dei vigili del fuoco per danni provocati dall’acqua, in particolare in scantinati e strade che non sono riuscite ad assorbire la grande quantità di pioggia caduta.

La zona è stata colpita anche da una potente grandinata, con accumuli e strade cittadine diventate corsi d’acqua. Non si segnalano invece cadute di rami e alberi. La perturbazione, sviluppatesi sul Pasubio, si è poi spostata su Schio e quindi si è mossa verso est, arrivando al bassanese: anche qui forti e intense le grandinate.