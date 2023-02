Ospite speciale a BreakPoint è una città intera: l’assessore Aldo Munarini racconta la Schio “sportiva”

E’ entrata nel vivo l’annata speciale della città di Schio sul piano sportivo, che per 12 mesi sarà non solo la “patria” di almeno 5.500 tra atleti agonisti e amatori che regolarmente frequentano centri sportivi, palestre e associazioni, ma che ospiterà decine di eventi. Se è nota l’investitura a “Città Europea dello Sport 2023”, meno si conosce della strada che ha portato Schio a conseguire il riconoscimento da Aces Europa, un percorso non certo facile con di “traverso” la pandemia Covid.19.

A tracciare antefatti e iniziative in corso d’opera è colui che a Schio ha tenuto le redini della “corsa”: l’assessore Aldo Munarini in qualità di ospite di BreakPoint su Radio Eco Vicentino e che in prima persona a partire dal mese di febbraio vive in una sorta di “modalità ubiqua” rimbalzando di palasport in stadio e negli altri impianti adatti alle diverse discipline sportive ospitate nel corso del 2023.

Ascolta “Schio Città Europea dello Sport 2023 raccontata da Aldo Munarini” su Spreaker.

Fatti e antefatti di Schio Città Europea dello Sport, da un primo abboccamento conoscitivo dopo aver valutato l’esperienza di Malo del passato, fino all’investitura ufficiale avvenuta a dicembre a Bruxelles. Passando “in mezzo” allo sport come valore sociale, alla forza dello sport inclusivo su cui l’amministrazione comunale ha puntato molto, alla predisposizione di un articolato dossier sulla Schio sportiva che ha convinto un po’ tutti, permettendo di avviare l’avventura oggi entrata nel vivo.

Da linkare assolutamente il portale Schiosport.it che, giorno per giorno, racconta cosa sta accadendo a Schio racchiudendo tutte le manifestazioni in calendario. Circa un’ottantina le diverse “passioni” che qui hanno trovato e troveranno terreno fertile, associando persone di tutte le età, andando qui a conoscere nel corso dell’intervista quali sono le discipline più in voga e le società con il maggior numero di tesserati. Il tutto raccontato con competenza e dovizia di dettagli da Aldo Munarini, ex portiere di calcio in gioventù giunto alle soglie del professionismo, che ricorda il motto di Nelson Mandela prescelto per accompagnare Schio in questo 2023: “Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”.