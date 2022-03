Parcheggi in centro, sindaco Orsi: “Polemiche per denigrare la città, attuate iniziative per agevolare la sosta”

Il sindaco di Schio Valter Orsi interviene sulla questione parcheggi a pagamento in città. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal consigliere Alex Cioni in merito al degrado del parcheggio sotterraneo Cardinal Dalla Costa, il primo cittadino ci tiene a precisare che l’amministrazione è vigile sulla situazione e ha già previsto un piano per riportare l’area di sosta pienamente agibile e rimodernata. Inoltre il sindaco illustra anche una serie di iniziative proposte dall’amministrazione e attivate per agevolare gli automobilisti nel lasciare i propri mezzi a ridosso del centro. L’obiettivo, dopo il difficile momento legato alla pandemia, è di dare aiuto alle attività commerciali riducendo gli incassi derivanti dal parchimetro e portando più gente nelle attività commerciali locali.

“La riduzione degli incassi da pedaggio parcheggi – dichiara Valter Orsi – va inserito nel contesto del periodo che abbiamo vissuto negli ultimi anni, che non possiamo dimenticare, in oltre esso deriva anche da alcune azioni messe in atto dall’Amministrazione Comunale che trovano riscontro in 40 minuti gratuiti presso i parcheggi dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria e via Gaminella e l’adozione di una app che permette il pagamento elettronico del pedaggio direttamente dall’utente che può iniziare e interrompere il pedaggio esattamente per il tempo di utilizzo. Le info per utilizzare questo metodo sono ben visibili accanto ai nuovi parcometri”.

“Detto questo -continua Orsi-, non capisco il senso di una polemica che sembra vorrebbe denigrare la Città, è vero che i dati sono in calo di entrate nel 2020, ma non dimentichiamoci che la pandemia ha di fatto rinchiuso in casa la popolazione, mettendo a grave rischio tutte le attività economiche, posso dire che il calo di entrate da parcheggio è stato il dato che mi ha preoccupato meno vista la situazione vissuta. Noto però, che già nel 2021 vi è stata una ripresa delle attività, seppur ancora sotto pressione gli incassi hanno raggiunto 433.418,51 euro contro i 305.471,85 dell’anno precedente.

“Per quanto riguarda il parcheggio interrato di via cardinale Dalla Costa – precisa Orsi-, abbiamo inserito nell’affidamento alla ditta, che ha fornito i nuovi parcometri, l’incarico di presentare un piano di miglioramento, che è stato regolarmente esaudito, esso ha fornito indicazioni di miglioria per un valore di oltre 300.000€, mirati a migliorarne la sicurezza e gli accessi. A tale fine una previsione di 150.000€ trova già allocazione nel Bilancio di Previsione 2022, mentre il restante si pensa di inserirlo come proposta migliorativa nella gara di affidamento dei parcheggi che si svolgerà quest’anno”.

“Non voglio fare polemiche –conclude il sindaco-, ma essendo io un ‘animale a sangue caldo’, mi arrabbio quando i dati vengono riportati in modo parziale a discapito della Città. I problemi ci sono, e prima la pandemia, poi il caro materie prime, poi il caro energia e gas, ora la guerra in Ucraina, portano una situazione di grande difficoltà nel nostro tessuto economico. Mi aspetterei che tutti si facesse massa critica per assumere posizioni volte a farvi fronte, denigrare tutto e tutti non è un bel segnale. Si ambisce alla “poltrona” di Sindaco? Tra due anni ci saranno tutte le possibilità chiedendo fiducia ai cittadini, ma vorrei che la fiducia sia acquisita con prese di posizione corrette e non volte a prenderli in giro, questa non è politica”.