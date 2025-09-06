Baracca a fuoco. Pompieri salvano le abitazioni vicine

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi attorno alle ore 14 in via Alessandro Rossi, a Piovene Rocchette, per l’incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi situata nel cortile interno di un’abitazione.

A notare la colonna di fumo è stata la squadra dei vigili del fuoco di Schio, che in quel momento stava transitando in zona.

Gli operatori si sono immediatamente fermati e hanno trovato la struttura già completamente avvolta dalle fiamme.

L’intervento tempestivo ha consentito di domare il rogo e di impedire che le fiamme si propagassero alle abitazioni confinanti. Non si registrano persone ferite. La baracca è andata completamente distrutta.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo circa un’ora.

Sul posto anche la Polizia Locale di Schio.

