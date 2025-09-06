Accoltellamento del prof del Brocchi, il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Bassano del Grappa si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario a carico del responsabile del l’accoltellamento in strada del professore del Brocchi.

Lo ha reso noto il sindaco Nicola Finco: lo ha deciso la deliberato all’unanimità la giunta comunale, che ha autorizzato la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza a carico di Alberto Zago, autore del gravissimo fatto avvenuto il 25 luglio, nel quale è rimasto vittima il professor Roberto Betto.

“Con questa scelta – esordisce il primo cittadino – intendo dare un segnale chiaro e inequivocabile: la comunità bassanese respinge con forza ogni forma di violenza che mette a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini, pilastri fondamentali della nostra convivenza civile. La protezione della città e la salvaguardia dell’ordine pubblico rappresentano una priorità assoluta della mia azione di governo. In questo ambito, un contributo decisivo è stato offerto dalla Polizia Locale attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, a conferma del valore strategico della funzione di presidio del territorio”

“La decisione – prosegue Finco – nasce dalla volontà di difendere gli interessi dell’intera comunità, gravemente colpita dal reato contestato, e di affermare con chiarezza che la giustizia deve tutelare non solo le vittime dirette, ma anche la collettività nel suo insieme, profondamente turbata da simili episodi”.

Il Comune di Bassano del Grappa, costituendosi parte civile, agirà in giudizio per il tramite dell’avvocatura civica, a tutela dei diritti dei cittadini e a presidio della legalità.

