Cachi gratis a bordo strada: la generosità che salva il raccolto

Una iniziativa gentile e generosa ha rallegrato i residenti e i passanti in via Torcello a Piovene Rocchette: due cassette di cachi maturi sono state messe a disposizione gratuitamente per chiunque voglia prenderne e nel giro di poco i dolci frutti sono stati tutti “raccolti”.

L’idea, nata dalla volontà di non sprecare un frutto che matura in grandi quantità e spesso finisce a marcire sotto le piante, è tanto chiara quanto invitante: meglio che i frutti finiscano in una marmellata, in una torta o in un sano spuntino piuttosto che cadere a terra e marcire.

L’annuncio apparso sulla pagina facebook “Piovene dialoga”, accompagnato anche da una veloce ricetta per preparare i cachi in un raffinato dessert.

Non sappiamo se l’iniziativa si ripeterà e dove, ma se consideriamo che circa il 33% della produzione mondiale di frutta finisce nella spazzatura, specialmente nei paesi più sviluppati, l’idea nata a Piovene Rocchette potrebbe servire come spunto anche per altre persone che in questa stagione hanno molti cachi e non sanno cosa farsene.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.