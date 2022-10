Luca Radere, centauro vicentino, si schianta e muore in Trentino a 27 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutta una comunità in lutto a Piovene Rocchette per la morte ieri pomeriggio, in un tragico incidente stradale in Trentino, di Luca Radere, motociclista 27enne vittima di uno schianto in val di Cembra. La moto del 27enne, figlio dell’ex assessore Fabio Radere e appassionato centauro, si è scontrata contro un furgone (un Volkswagen Transporter) intorno alle 15 di sabato 8 ottobre, lungo la SP71 poco dopo l’abitato di Lona, in direzione Segonzano.

L’incidente, un frontale, è avvenuto in curva, mentre Radere viaggiava verso Segonzano. Dai primi accertamenti l’incidente mortale si sarebbe verificato nella corsia di salita, occupata dal furgone, in un tratto con linea continua, L’impatto è stato tremendo, con il corpo del 27enne che è rimasto incastrato sotto il van.

Ai primi soccorritori è stato subito chiaro che le conseguenze per il 27enne vicentino erano estremamente gravi, tanto che il Suem 118 ha fatto decollare da Trento l’elisoccorso, mentre sul posto è sopraggiunta l’ambulanza di Segonzano e i vigili del fuoco di Lona-Lases con il supporto dei corpi di Albiano e Segonzano.

Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. La strada è stata chiusa e i pompieri hanno provveduto a liberare il vicentino, usando anche un’autogru. Il 27enne è stato affidato quindi al personale sanitario, ma nonostante le tempestive manovre di soccorso, Purtroppo per il Radere ogni soccorso si è però rivelato inutile.

Il padre di Luca Radere, Fabio, nel 2014 era stato candidato sindaco per la Lega e Forza Italia, chiamato alla successione del sindaco Maurizio Colman, senza successo. «Ti amo e ti amerò per sempre» ha scritto sui social la fidanzata Mara.

Il 27enne, di professione programmatore, solo una settimana fa aveva ricevuto dal Motoclub Sandrigo una targa: «Con grande dolore abbiamo saputo che il nostro amico motociclista Luca Radere, premiato domenica scorsa come motociclista più giovane della nostra manifestazione “magnalonga in moto”, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale. Il Motoclub Sandrigo si stringe ai famigliari e amici per la dolorosa perdita”» ha scritto sui social il gruppo che aveva organizzato l’iniziativa insieme al Motoclub Santorso e Moto Club Città Murata Cittadella.