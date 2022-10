Serie A: comanda il Napoli. Atalanta frenata dall’Udinese

La domenica calcistica incorona il Napoli capolista in solitaria. I partenopei, inarrestabili in Italia e in Europa, passano per 4-1 a Cremona, mentre l'Atalanta frena in casa della bella Udinese: 2-2 tra orobici e friulani. Contro la Cremonese, la squadra di Spalletti stenta fino all'1-1, poi dilaga. Politano su rigore porta in vantaggio gli ospiti, pareggia Dessers a inizio ripresa. Al 75' è Simeone a riportare avanti i campani; Lozano e Olivera arrotondano il punteggio in pieno recupero, rispettivamente, al 93' e al 95'. Napoli macchina da gol: 22 reti in campionato, alle quali vanno aggiunte le 13 realizzate in Champions tra Liverpool, Rangers e Ajax. Oltretutto, Napoli cooperativa del gol: ha mandato a segno ben 14 giocatori della rosa.



Spettacolo al Friuli. L'ex capolista Atalanta viene frenata dall'Udinese, autentica grande rivelazione di questo torneo. I bergamaschi si rammaricano per non aver sfruttato il doppio vantaggio firmato Lookman e Muriel su rigore. Al 56' la Dea era avanti per 2-0, ma, i bianconeri di Sottil sono indomabili e agguantano il pari grazie ai sigilli di Deulofeu e Perez. Pertanto, ora l'Atalanta è seconda a -2 dalla battistrada Napoli, l'Udinese invece viene raggiunta al terzo posto dal Milan: 20 punti per entrambe.

Roma a scartamento ridotto ma vincente. All'Olimpico i giallorossi di Mourinho si riprendono dopo la sconfitta interna di Europa League e battono il Lecce per 2-1. Ma quanta fatica per Pellegrini e compagni. Apre le danze Smalling (terzo gol in campionato e secondo di fila per lui), poi i salentini restano in 10 per l'espulsione di Hjulmand (entrata da rosso diretto su Belotti) e a inizio secondo tempo Dybala dal dischetto regala la vittoria ai suoi; nella circostanza, però, l'attaccante argentino riporta un brutto infortunio muscolare che rischia di fargli perdere anche il Mondiale in Qatar. Gli esami strumentali ci diranno di più.

Le altre partite di domenica 9 ottobre. Nel lunch match il Torino vede le streghe in casa contro l'Empoli: l'1-1 definitivo è di Lukic al 90'. Dopo il cambio in panchina, il Monza di Berlusconi e Galliani non si ferma più: la squadra di mister Palladino supera 2-0 lo Spezia al “Brianteo” e sale all'undicesimo posto con la Salernitana che tra le mura amiche batte 2-1 il Verona. Adesso in casa Hellas è sempre più probabile l'esonero del tecnico Cioffi. Sarà il “Monday Night” Fiorentina-Lazio a chiudere il 9° turno di Serie A.