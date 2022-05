Nuovo punto vendita Famila nell’Altovicentino. Oggi l’inaugurazione, impiego per 35 addetti

Un’area di vendita di poco meno di 1.500 metri quadrati, 35 dipendenti e collaboratori assunti nei vari reparti e direzioni, 230 posti auto nel parcheggio esterno, 6 casse per gli acquisti e la data di giovedì 12 maggio segnata con il circoletto arancione per l’apertura ufficiale. E’ operativo infatti proprio da oggi il nuovo “Famila” di Piovene Rocchette, sito in via Gorizia e collocato in un punto strategico della viabilità dell’Altovicentino, all’altezza rotatoria locale dove sfociano le arterie provenienti dalla Valle dell’Astico, da Schio e da Thiene, candidandosi ad offrire un servizio agli abitanti della zona ma anche ai cittadini vicentini e pendolari di passaggio.

A presentare il nuovo insediamento commerciale, alla vigilia dell’inaugurazione e subito della piena operatività del nuovo ipermercato, è il Gruppo Unicomm con sede a Dueville. Azienda vicentina doc che vanta un fatturato 2021 da 2,4 miliardi di euro oltre 7 mila tra dipendenti e collaboratori in più regioni d’Italia, colosso della distribuzione alimentare che proprio dall’Altovicentino trae le sue origini.

“Qui ci sono le nostre radici, visto che l’avventura di Unicomm è partita proprio da Schio oltre settant’anni fa – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Siamo contenti di arrivare a Piovene Rocchette, una piazza importante e che merita un servizio di alta qualità. Questo punto vendita, costruito secondo gli standard più moderni, vuole essere un punto di riferimento per tutti gli abitanti della zona: con 1500 mq di superficie di vendita siamo in grado di garantire un assortimento importante di prodotti, all’altezza dei negozi che troviamo nelle grandi città. È la nostra seconda apertura quest’anno e ogni volta che inauguriamo un negozio per me è una grande gioia, perché significa che siamo riusciti a dare lavoro a tanti nuovi collaboratori. Questa è in assoluto la soddisfazione più grande”.

“Stiamo puntando in maniera importante sull’insegna Famila, perché i nostri clienti stanno dimostrando di apprezzarla moltissimo– prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – Con il nuovo format siamo riusciti a dare un senso di familiarità ancora maggiore a chi frequenta i nostri negozi, combinato con l’obiettivo che ci siamo prefissi da sempre: tenere insieme grande qualità con i prezzi bassi. Un obiettivo che assume un valore ancora più importante in un momento di difficoltà enorme per le famiglie, in crisi a causa dei costi dell’energia e della crescita dell’inflazione. Ci rendiamo conto che in questo momento il nostro ruolo è ancora più importante”.

Il Famila di Piovene Rocchette offrirà oltre 14 mila articoli tra food e non-food, di cui 5 mila di freschi e freschissimi, ed oltre 9 mila le referenze di grocery (pasta, conserve, bevande, ecc) e detergenza. Il negozio avrà anche settori non dedicati i prodotti alimentari. “Come sempre nella tradizione del Gruppo Unicomm, ci sarà un’attenzione particolare ai fornitori locali, a partire da una fornitissima cantina. Uno degli elementi di distintività dei negozi a marchio Famila saranno i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria e della panetteria: pizza al taglio e pane fresco saranno sfornati più volte al giorno e i banchi potranno contare su un importante assortimento di prodotti di rosticceria. Grande spazio sarà poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine, prodotti dietetici, sostitutivi del pasto, prodotti “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc).